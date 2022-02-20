Кызыл, , 09:41 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после COVID-19 895 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ковидный стационар. Тувы Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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«Из 105 заболевших мужчин — 36, женщин — 69. По возрасту: детей до 17 лет — 24, от 18−49 лет — 37, 50−64 лет — 25, старше 65 лет — 19. Работников образования — 8, здравоохранения — 10», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала 2022 года достигло 11 957.

В настоящее время в ковидных госпиталях Кызыла лечатся 554 пациента. Состояние 95 больных оценивается как тяжёлое, 11 подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда опустилась ниже 45% из 1237 коек.