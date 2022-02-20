Азовский район, Ростовская область, , 09:39 — REGNUM В Ростовской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП

Авария случилась днём 19 февраля в переулке Промышленном в селе Самарское Азовского района. Водитель Kia Rio, предположительно, допустил столкновение со встречным грузовиком «КамАЗ». Различные травмы получили пять человек, находившиеся в иномарке. Водитель «КамАЗа» не пострадал.

Среди пострадавших — дети 2010, 2015, 2019 годов рождения. Известно, что все они находились в автомобиле без детских удерживающих устройств.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.