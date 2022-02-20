Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Ирландский журналист Брайан Макдональд указал корреспонденту американской газеты The New York Times Питеру Бейкеру на неправильный перевод слов президента России Владимира Путина о распаде Советского Союза и напомнил, почему российский лидер назвал это событие катастрофой. Дискуссия состоялась в сети микроблогов Twitter.

Распад СССР Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Журналист Бейкер написал, что российский лидер якобы собирается захватить Украину, чтобы исправить «катастрофу», которой оказался распад Советского Союза.

«Чтобы понять Путина сейчас, важно вспомнить, что он назвал развал Советского Союза, освободивший миллионы, «величайшей геополитической катастрофой XX века», — написал Бейкер в Twitter.

Однако журналист Макдональд указал Бейкеру на то, что Путин никогда не считал распад СССР катастрофой из-за того, что якобы произошло «освобождение миллионов».

«Вообще-то Путин назвал развал Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой XX века», потому что из-за него миллионы русских остались за границей новой России. Эту цитату постоянно неправильно истолковывают. То ли намеренно, то ли по незнанию», — написал Макдональд в своем Twitter.

Также он обратил внимание на то, что Путин говорил о распаде СССР, как о «крупнейшей» геополитической катастрофе XX века, а не как о «величайшей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в 2005 году президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию назвал распад СССР крупнейшей геполитической катастрофой XX века. В 2017 году Путин прокомментировал свое высказывание и пояснил, что в результате распада СССР 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей своей страны.