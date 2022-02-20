Киев, , 09:37 — REGNUM НАТО временно закрывает офис в столице Украины (Киеве) и переводит работавших там сотрудников во Львов и Брюссель, сообщает 20 февраля пресс-служба НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«Безопасность сотрудников является первоочередной, поэтому персонал перевели во Львов и Брюссель», — отмечается в сообщении. Таким образом, представительства НАТО на Украине все еще работают, добавили в пресс-службе.

Закрытие офиса в Киеве и перемещение сотрудников являются необходимыми мерами предосторожности. При этом НАТО продолжает следить за ситуацией на Украине, подчеркивается в сообщении.

Ранее НАТО сократило время развертывания сил быстрого реагирования в Европе с 30 до 7 дней.