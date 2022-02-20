Ханты-Мансийск, 20 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Югре за украшение из лап зайца мужчина был лишён охотничьего билета. Об этом сообщает пресс-служба Природнадзора ХМАО.

Пресс-служба Природнадзора ХМАО Снегоболотоход нарушителя

В лесном массиве Советского района на территории закрепленных охотничьих угодий ООО «Югра-Тур» 4 декабря 2021 года задержан гражданин на снегоболотоходе. Технику украшали заячьи лапки. Мужчина предъявил охотинспекторам гладкоствольное ружьё с боеприпасами, охотничий билет и разрешение на добычу птиц другого региона и одну тушку зайца без шкуры. Задержанный сообщил, что на территории Советского района находится по работе. Зайца добыл, установив петлю. Лапки зайца повесил на снегоболотоход в качестве трофея.

За незаконную добычу зайца гражданин был оштрафован по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты») на 500 рублей. Кроме того, нарушителю назначено наказание в виде лишения права охотиться сроком на один год. По факту добычи без разрешительных документов особи зайца, после вступления решения мирового суда в законную силу в феврале 2022 года, Природнадзором Югры произведён расчёт размера вреда охотничьим ресурсам, который составил пять тысяч рублей.