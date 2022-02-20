20 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Североатлантический Альянс закрывает свой офис в украинской столице и переводит его во Львов.

Оксана Переможенко, , 11:18 — REGNUM Североатлантический Альянс закрывает свой офис в украинской столице и переводит его во Львов. Об этом 19 февраля сообщает ИА Красная Весна.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО и его государства-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому сотрудники теперь переехали во Львов и в Брюссель», — сообщает источник.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, «Наш», «Первый независимый» и «Бородатая бабушка».

«Все во Львов. Он шо резиновый?» — смеется Irina I.

«Они что-то знают», — выразил предположение Влад В.

«Главное, чтоб не вернулись…» — написала Nadeshda К.

«Вон с Украины!!!» — призвал Evgeniy B.

«Летят, как мухи на мед, во Львов», — пошутила Мила.

«Вот если бы офис НАТО забрал бы с собой своих пропагандистов, то было бы вообще супер», — добавила Snizhana M.

«Если бы ещё соросятня свалила…» — задумался Sergey.

«НАТО надо не временно закрывать, а в шею гнать», — написал один из участников обсуждения.

Солдаты НАТО (сс) Allied Joint Force Command Brunssum

«Их право. Переживать не будем», — прокомментировала новость Зита.

«Скорее всего — в Брюссель, во Львове одна уборщица останется», — не без иронии предположил Влад В.

«И дорогу пускай сюда забудут!!!» — пишет bronko.

«Украина не в НАТО. Что делает представительство НАТО в Киеве? Это разве не называется оккупация. Ах нет, это же… другое», — с сарказмом отреагировал Dober.

«И граница по Лембергу (Львову — О. П.) во главе с пианистом (Владимиром Зеленским — О. П.)», — пошутила Людмила.

«И эти тоже обо*рались!» — не выдержал Backups.

«МИД Германии настоятельно рекомендует гражданам Германии покинуть Украину. МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть территорию Украины, за исключением западных районов. Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Украину с 21 по 28 февраля. НАТО закрывает своё представительство в Киеве и перемещает сотрудников во Львов и Брюссель. Картина маслом», — написал автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».

«Хоронят Украину», — отреагировал Yahooshkiii.

«Мы сами себя похоронили в 2014-м», — ответил ему (Yahooshkiii) I I.

«В зимней Олимпиаде по бегу в этом году победителями объявляются западные посольства», — пишет Go-go-go.

«… [Трусливые] союзнички попались», — добавил Вадим.

«Весь мир с вами», — с сарказмом написал Андрей.

«Не слышно там, биолаборатории уже все вывезли во Львов?» — не без сарказма поинтересовалась Ameli Li.

«Знаете, что странно? Из ОРДЛО (ДНР и ЛНР, которые на Украине называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей — О. П.) эвакуируют детей, а у нас эвакуируются консульства, дипломаты и иностранцы. Ну и [украинский олигарх Ринат]Ахметов по 5 раз за неделю. А почему меня никто не эвакуирует?» — недоумевает Go-go-go.

Ринат Ахметов Juda Engelmayer

«Они уже поделили Украину! Постоянно верещат про наступление на Киев, а все во Львов вывозят, типа там железобетон и там настоящая Украина, откуда все и съезжались на майданы, а потом в Польшу на заработки. А о развитии своей страны никто и не думал, а вы теперь тут разгребайте! Такую разобщенную нацию легче всего использовать, что они с успехом и делают!» — отметил NewLegal.

«А может, это такой план по выдворению западных партнеров… из страны — нагнать страху и чтобы сами… [сбежали]? Если так, [то] гениально!» — иронизирует Алексей.

«Воздух будет чище. Спасибо», — написала Ирина.

«Я тоже настоятельно прошу всех иноагентов покинуть Украину», — подытожила Svetlana S.

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