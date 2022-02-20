Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Ростовская область приняла более 40 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом утром 20 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По его словам, более 2 тыс. мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик отправились на поездах в Воронежскую и Курскую области, пишет ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что к вечеру 19 февраля стало известно о размещении в Ростовской области более 7 тыс. мирных жителей Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Часть людей отправляется к родственникам или в другие российские регионы. На пунктах пропуска в Весело-Вознесенке и Матвеевом Кургане беженцы из Донбасса могут получить помощь специалистов.