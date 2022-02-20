Пекин, , 09:32 — REGNUM Российская мужская сборная по хоккею уступила команде Финляндии в финальном матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду стадиона «Национальный» в Пекине и закончилась победой финских хоккеистов со счетом 1:2.

Счет в матче открыл нападающий сборной России Михаил Григоренко (8-я минута, в большинстве), однако последовавшие за этим голы сборной Финляндии в исполнении Вилле Покка (24-я) и Ханнеса Бьёрнинена (41-я) принесли ей победу.

Отметим, в финале хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году сборная России победила команду Германии. Для сборной Финляндии это первое олимпийское золото.