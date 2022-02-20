Донецк, , 09:32 — REGNUM Журналисты CNN и французского агентства AFP попали под миномётный обстрел в Донбассе, сопровождая главу МВД Украины Дениса Монастырского. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

В сообщении отмечается, что группа журналистов попала под обстрел на передовой, возле линии соприкосновения в Донбассе. В момент начала обстрела журналисты сопровождали главу МВД Украины.

Журналисты и украинские депутаты, а также глава МВД Украины не пострадали, их увели в укрытие.

Инцидент произошёл возле населённого пункта Зайцево.

Ранее ЕС осудил массированные обстрелы из тяжёлого вооружения по гражданским объектам в Донбассе, но не принял во внимание предупреждения лидеров ДНР и ЛНР о подготовке наступления ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС осудил обстрелы в Донбассе и не поверил в подготовку наступления Киевом