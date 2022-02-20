Барнаул, , 09:30 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 20 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2780 человек (+24 за сутки).

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Кроме этого, 251 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (0 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года выявлены уже 23 819 зараженных коронавирусом (+799 за сутки). Число тестирований на коронавирус сократилось до 16 458 (на 4560 меньше, чем сутками ранее). Выявлены 4113 новых носителей (на 62 человека меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 28 790 (+153 за сутки) и 166 434 (+3734 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных увеличилось до 496 (0 за сутки). Из них 164 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9238 человек, причём 21 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 208 363 человека. Выздоровели 153 236 человек (+ 10 904 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае отмечен рост числа тяжелобольных с COVID-19