Томский район, Томская область, 20 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тяжкими последствиями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, авария произошла 6 ноября 2021 года.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

В то утро женщина 1977 года рождения за рулём автомобиля Kia Rio на 9 км дороги «Томск-Аникино-Ярское» потеряла контроль за движением и выехала на встречную полосу, столкнувшись с внедорожником Chevrolet Niva.

«Экспертизой установлено, что в результате столкновения 75-летней женщине-пассажиру автомобиля Chevrolet Niva причинены телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья», — отметили в ведомстве.

Дело открыто по статье «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Женщине грозит теперь до двух лет лишения свободы.