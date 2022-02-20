Вашингтон, 20 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Работа сценаристов, режиссёров и актёров сериала «Дом дракона» выполнена на высочайшем уровне. Об этом сообщил писатель Джордж Мартин на своём сайте.

Gage Skidmore Джордж Мартин

Сериал «Дом дракона» снят телеканалом HBO по мотивам книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». В этой книге раскрывается предыстория событий сериала «Игра престолов», также снятого по мотивам романов Мартина.

В своём блоге писатель подтвердил, что компания HBO завершила съёмки всех десяти эпизодов первого сезона нового сериала. Он добавил, что ему удалось познакомиться с черновыми вариантами нескольких из этих серий.

«Конечно, осталось много работы: спецэффекты, цветокоррекция, весь постпродакшн. Но сценарий, режиссура, актёрская игра — всё это выглядит потрясающе», — заявил Мартин.

Премьера сериала «Дом Дракона» состоится в 2022 году. В HBO не раскрывают точную дату выхода сериала.

Телесериал «Игра престолов» по мотивам серии романов «Песнь льда и огня» выходил на телеканале HBO с 2011 года по 2019 год. Сериал удостоен многих наград, включая 38 статуэток премии «Эмми».