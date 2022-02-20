Джордж Мартин высоко оценил работу создателей сериала «Дом дракона»
Вашингтон, 20 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Работа сценаристов, режиссёров и актёров сериала «Дом дракона» выполнена на высочайшем уровне. Об этом сообщил писатель Джордж Мартин на своём сайте.
Сериал «Дом дракона» снят телеканалом HBO по мотивам книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». В этой книге раскрывается предыстория событий сериала «Игра престолов», также снятого по мотивам романов Мартина.
В своём блоге писатель подтвердил, что компания HBO завершила съёмки всех десяти эпизодов первого сезона нового сериала. Он добавил, что ему удалось познакомиться с черновыми вариантами нескольких из этих серий.
«Конечно, осталось много работы: спецэффекты, цветокоррекция, весь постпродакшн. Но сценарий, режиссура, актёрская игра — всё это выглядит потрясающе», — заявил Мартин.
Премьера сериала «Дом Дракона» состоится в 2022 году. В HBO не раскрывают точную дату выхода сериала.
Телесериал «Игра престолов» по мотивам серии романов «Песнь льда и огня» выходил на телеканале HBO с 2011 года по 2019 год. Сериал удостоен многих наград, включая 38 статуэток премии «Эмми».