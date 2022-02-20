Элиста, 20 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Элисте суд удовлетворил административные исковые заявления прокурора о принудительной госпитализации больных туберкулёзом. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В ходе проверки выяснилось, что два элистинца, страдающие активной формой туберкулёза, долгое время необоснованно уклоняются от лечения. При этом их заболевание опасно для окружающих, так как инфекция распространяется воздушно-капельным путём.

В целях предотвращения распространения инфекции прокурор Элисты обратился в суд с требованием о принудительной госпитализации заболевших в специализированное медицинское учреждение.

Суд удовлетворил исковые заявления. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.