Анкасвилл, США, , 09:15 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков одержал досрочную победу над представителем США Ченси Ренкаутри на турнире Bellator 274, который проходил в Анкасвилле (США). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уже вначале первого раунда российский спортсмен провел своему оппоненту точный удар ногой с разворота в корпус, после чего американец упал на пол октагона, где Корешков провел его добивание руками в голову. После этого рефери присудил Ренкаутри поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 25-й (13 — досрочно) в активе 31-летнего Андрея Корешкова при четырех поражениях. Для 34-летнего Ченси Ренкаутри это поражение стало пятым при 16 (шесть досрочно).