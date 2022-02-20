Иланский район, Красноярский край, , 09:14 — REGNUM Следователи организовали проверку по факту трагического пожара в Иланском районе Красноярского края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возгорание произошло в частном доме днём 18 февраля.

Огонь Hans

При тушении огня спасатели обнаружили тела престарелой женщины и её 64-летнего сына с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности печи или нарушения правил его эксплуатации.

«В рамках проверки выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования с целью установления точной причины смерти погибших и причины пожара», — добавили в ведомстве.