Остров Итуруп, Сахалинская область, 20 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Опасное волнение, с высотой волн до четырёх метров, ожидается у берегов острова Итуруп в Сахалинской области. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Среди волн. Иван Айвазовский. 1898 г

Волны высотой до четырёх метров ожидаются 21 февраля в акватории Охотского моря у побережья острова Итуруп. Опасное явление сохранится до первой половины дня 22 февраля.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям указанного района не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от побережья.

Кроме того, по данным Сахалинского управления Росгидромета, 21 февраля под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря и очень сильного ветра в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина ожидаются торошение, взлом и отрыв ледового покрова. Выходить на лёд крайне опасно.