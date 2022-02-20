Усть-Канский район, Алтай, 20 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай от COVID-19 излечились 67 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 24 974 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в республике за весь период пандемии достигло 30 651. За сутки выявлено 57 новых носителей, при этом в столице Горно-Алтайске диагноз подтвердился лишь у одного человека. Лидером по приросту стал Усть-Канский район (+24).

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки — 1, за весь период — 631, в том числе 583 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.