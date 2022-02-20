Вашингтон, 20 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Для президента США Джозефа Байдена нынешнее обострение конфликта на Украине носит глубоко личный характер. Такое мнение высказала главный корреспондент-международник телеканала CBS Маргарет Бреннан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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По мнению Бреннан, то давление, с которым сталкивает президент США Джо Байден в связи с обостряющимся конфликтом между Россией и Украиной, имеет глубокие корни. Дело в том, что в 2014 году Байден, будучи вице-президентом США, отвечал именно за украинское направление американской политики, и именно тогда произошло воссоединение Крыма с Россией, которое на Западе считают «аннексией».

«В 2014 году он находился у руля, занимая должность вице-президента и отвечая за политику в отношении Украины, когда Владимир Путин аннексировал Крым, расположенный на юге Украины, и спровоцировал боевые действия на востоке страны. И Путин не заплатил высокую цену за это», — сказала Бреннан в программе «CBS Evening News».

В текущей ситуации Байден опасается, что Путин не остановится на достигнутом и захочет забрать всю Украину или большую её часть. Все это однозначно скажется на глобальной экономике, приведет к появлению миллионов беженцев, сотням тысяч жертв.

Если России удастся её замысел на Украине, то другие страны поймут, что границы можно перекраивать. К примеру, Китай может позаимствовать российский опыт и попытаться решить проблему с Тайванем.