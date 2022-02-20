Москва, , 09:04 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили заправку разгонного блока «Фрегат», который будет использоваться при следующем запуске спутников британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Разгонный блок «Фрегат» выводит спутник на орбиту Laspace.ru

Операции по заправке разгонного блока компонентами топлива проводились на заправочно-нейтрализационной станции в течение недели. После завершения всех операций разгонный блок был доставлен в чистовую камеру монтажно-испытательного корпуса.

Разгонный блок «Фрегат» будет использоваться для доставки на целевые орбиты спутников OneWeb. Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком и пакетом спутников OneWeb назначен на 5 марта 2022 года.

Британская компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Пуски осуществляются российскими ракетами-носителями в рамках контракта с оператором Arianespace и внешнеэкономическим подразделением Роскосмоса — Главкосмосом.

Запуски спутников OneWeb проводятся с 2019 года. Уже запущено 394 из планируемых 648 спутников.

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