Луганск, 20 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Местный оператор «Лугаком» предупредил жителей ЛНР о возможных перебоях с интернетом, а также с мобильной связью.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Оператор сообщил, что в ближайшее время «в связи со сложившимися обстоятельствами» возможно отсутствие мобильной связи «Лугаком» и интернета на территории республики, отмечается в сообщении.

Обстановка в Донбассе обострилась, Киев игнорирует все договоренности и сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии, при этом регулярно обстреливает ополченцев с применением запрещенной техники.

В республиках опасаются, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение.

Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО. В России не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.