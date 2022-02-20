Буффало, США, 20 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась в пользу гостей со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я минута), Джей Ти Комфер (12-я), Назем Кадри (14-я), Алекс Ньюхук (49-я) и финский форвард Микко Рантанен (60-я, в пустые ворота).

У «Баффало» оформил во встрече хет-трик Тейдж Томпсон (3-я, 13-я и 35-я).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счет в игре одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Колорадо» 21 февраля на выезде сыграет с клубом «Бостон Брюинз», а «Баффало» в этот же день также в гостях встретится с командой «Коламбус Блю Джекетс».