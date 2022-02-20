Ростов-на-Дону, , 08:57 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии COVID-19 переболели 23 383 медицинских работника. Эти данные привёл начальник управления кадровой и организационно-методической работы донского минздрава Владимир Мартиросов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Врачи и средний медперсонал точно такие же люди и они точно также болеют и, к сожалению, умирают. Всего умерших работников здравоохранения уже 197, в том числе, 68 врачей и 72 человек среднего медперсонала. Это печальный факт сегодняшнего дня», — цитирует чиновника портал donnews.ru.

Согласно данным сайта «Список памяти», который вносит фамилии врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии, в России справиться с COVID-19 не смогли 1523 человека, работающие в сфере здравоохранения. В нём указано менее 50 фамилий донских медиков, скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом.