Киев, , 08:56 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский «должен уйти в отставку», если информация об отправке его родителей за границу окажется правдивой. О этом 20 февраля заявил депутат Рады Ренат Кузьмин.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Он опубликовал растиражированный в соцсетях ролик. Судя по расшифровке телефонного разговора, в нем якобы принимал участие Зеленский, который попросил помощника организовать выезд родителей «в Испанию или на Карибы». При этом автор обращения попросил оставить «супругу Лену» на Украине из-за повышенного внимания журналистов.

«Если это правда, то президент (Украины — прим.), призывавший нацию не паниковать, «єднатися» (объединяться — прим.) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку», — написал в Facebook Кузьмин.

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и заявляют, что никому ничем не угрожают, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить военную технику НАТО вблизи границ России.