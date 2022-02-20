Луганск, 20 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Предупреждение о возможных сбоях и отключениях мобильной связи и интернета на всей территории Луганской Народной Республики (ЛНР) сделал оператор мобильной связи «Лугаком». Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба оператора.

Нет мобильной связи

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«В связи с сложившимися обстоятельствами, в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи Лугаком и Интернет на всей территории Республики», — уточняется в сообщении Луганского мобильного оператора.

В настоящее время перебоев со связью на территории ЛНР не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки украинские боевики 49 раз обстреляли территорию ЛНР, в том числе с применением тяжёлого вооружения.