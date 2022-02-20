Донецк, , 08:48 — REGNUM Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель усомнился в словах лидеров ДНР и ЛНР, заявивших, что вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступательную операцию.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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«ЕС не видит никаких оснований для утверждения, приходящих из неподконтрольных правительству (Киеву — прим.) регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении», — отмечается в сообщении.

При этом Боррель осудил применение тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов, отметив, что это нарушает Минские соглашения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал местных жителей эвакуироваться. По его словам, Киев в любой момент может вернуться к событиям 2014−2015 гг.

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. 18 февраля в ДНР и ЛНР объявили эвакуацию гражданского населения.