Шри-Джаяварденепура-Котте, 20 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Министерство общественных служб, провинциальных советов и местных органов власти Шри-Ланки издало ряд инструкций для всех госучреждений по экономии электроэнергии и топлива, передает News 1st.

99px.ru Электричество

Рекомендации изданы по запросу Комиссии по коммунальным предприятиям Шри-Ланки (PUCSL). В соответствии с серией инструкций госучреждениям рекомендовано максимально сократить использование кондиционеров и ненужного освещения.

Кроме того, правительственным учреждениям также даны инструкции не использовать топливо для второстепенных поездок, передает ИА Красная Весна.

В настоящее время островное государство испытывает энергетический кризис. В стране введен график плановых отключений электричества по всему острову на 1 ч 45 мин. каждый день.