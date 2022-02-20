Вашингтон, 20 февраля 2022, 08:40 — REGNUM Телесериал по видеоигре The Last of Us («Одни из нас») выйдет не раньше 2023 года. Об этом рассказал директор по контенту телекомпании HBO Кейси Блойс в интервью журналу The Hollywood Reporter.
Блойс рассказал, что съёмки первого сезона сериала по мотивам популярной видеоигры ещё продолжаются. Он отметил, что в настоящее время ведутся съёмки в городе Калгари (Канада).
«Мы ещё не объявили дату премьеры. Но это будет не в 2022 году», — подчеркнул топ-менеджер HBO.
Ожидается, что первый сезон сериала «Одни из нас» будет состоять из 10 эпизодов. Главные роли в сериале исполняют Педро Паскаль, Белла Рамзи, Нико Паркер, Мерл Дэндридж и Гэбриел Луна.
Над отдельными эпизодами работают разные режиссёры. Известно, что над некоторыми сериями работали Али Аббаси («На границе миров»), Кантемир Балагов («Дылда») и Ясмила Жбанич («Куда идёшь, Аида»).
Видеоигра The Last of Us от студии Naughty Dog вышла в 2013 году. Игра получила высокие оценки у критиков и игроков.
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