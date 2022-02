Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Телесериал по видеоигре The Last of Us («Одни из нас») выйдет не раньше 2023 года. Об этом рассказал директор по контенту телекомпании HBO Кейси Блойс в интервью журналу The Hollywood Reporter.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

Блойс рассказал, что съёмки первого сезона сериала по мотивам популярной видеоигры ещё продолжаются. Он отметил, что в настоящее время ведутся съёмки в городе Калгари (Канада).

«Мы ещё не объявили дату премьеры. Но это будет не в 2022 году», — подчеркнул топ-менеджер HBO.

Ожидается, что первый сезон сериала «Одни из нас» будет состоять из 10 эпизодов. Главные роли в сериале исполняют Педро Паскаль, Белла Рамзи, Нико Паркер, Мерл Дэндридж и Гэбриел Луна.

Над отдельными эпизодами работают разные режиссёры. Известно, что над некоторыми сериями работали Али Аббаси («На границе миров»), Кантемир Балагов («Дылда») и Ясмила Жбанич («Куда идёшь, Аида»).

Видеоигра The Last of Us от студии Naughty Dog вышла в 2013 году. Игра получила высокие оценки у критиков и игроков.

