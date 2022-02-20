Канберра, 20 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Поведение военных Китая осудил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и назвал «запугиванием» наведение лазера на самолёт-разведчик австралийских ВВС. Об этом политик 19 февраля заявил в ходе выступления перед журналистами.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Моррисон выразил обеспокоенность действиями китайских военнослужащих, связанных с применением лазера, и отметил, что не видит в этом ничего, кроме акта запугивания, «необоснованного и неспровоцированного». Премьер Австралии пояснил, что Пекину придётся объяснить, по какой причине корабль КНР, находясь в исключительной экономической зоне Австралии, принял решение предпринять такие опасные действия.

«Это не просто послание для Австралии, на которое мы ответим, но и признак того, что угрозы и запугивания могут коснуться всех стран в регионе», — заключил Моррисон.

Напомним, по данным австралийского минобороны, инцидент произошёл 17 февраля в Арафурском море. Многоцелевой морской самолёт ВВС Австралии обнаружил луч лазера, наведённый на свой борт с судна ВМС Китая. В австралийском военном ведомстве назвали поведение китайских военных «непрофессиональным и небезопасным» и решительно осудили действия ВМС КНР.