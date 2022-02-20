Александровск, Пермский край, , 08:37 — REGNUM В Александровске Пермского края молодого человека осудили за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Водительское удостоверение



По данным полиции, 23-летний житель Березников предъявил сотрудникам ГИБДД такой документ. Но в ходе проверки оказалось, что указанные в нём реквизиты принадлежат другому лицу. А в ходе экспертизы оказалось, что удостоверение является поддельным.

Молодой человек признался, что купил его за 28 тысяч рублей. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ.