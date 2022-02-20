Пекин, , 08:33 — REGNUM Лыжница из Норвегии Тереза Йохауг выиграла в масс-старте на дистанции 30 км среди женщин на Олимпиаде в Пекине. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Победное время норвежской спортсменки составило 1 час 24 минуты 54 секунды.

Второй финишировала представительница США Джессика Диггинс, отставшая от победительницы на +1 минуту 43,3 секунды, третье место досталось Кертту Нисканен из Финляндии, отставание которой от лидера составило +2 минуты 33,3 секунды.

Лучшей из российских лыжниц стала Татьяна Сорина, которая пришла к финишу пятой, отстав от победительницы на +2 минуты 37,2 секунды.

Отметим, это третья золотая награда Терезы Йохауг на Олимпийских играх в Пекине, ранее она также стала победительницей в скиатлоне и в гонке с раздельным стартом на 10 км.