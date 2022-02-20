Вашингтон, , 08:22 — REGNUM 20 февраля президент США Джо Байден соберет заседание Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома США по ситуации на Украине, отмечется в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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«Президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», — сообщила она, добавив, что президент США продолжает следить за ситуацией на Украине, и его команда по нацбезопасности регулярно докладывает ему о развитии событий.

«Они подтвердили, что РФ может начать атаку на Украину в любое время», — сказала она.

Сообщения о планах РФ по якобы «вторжению» на Украину появились в СМИ США осенью 2021 г. В РФ опровергают сообщения об агрессивных планах против Украины.