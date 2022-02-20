Нант, Франция, 20 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл команде «Нант» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей голами отличились форвард Рандаль Коло Муани (4-я минута), хавбек Кентен Мерлен (16-я) и полузащитник Людовик Блас (45+6-я с пенальти).

Автором единственного забитого гола «ПСЖ» стал бразильский форвард Неймар (47-я).

Отметим, по итогам встречи «Нант» набрал 38 очков и смог подняться на пятое место турнирной таблицы чемпионата Франции. У «ПСЖ» 59 очков, команда лидирует в чемпионате.