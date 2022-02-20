Донецк, 20 февраля 2022, 08:18 — REGNUM Утром 20 февраля ВСУ совершили обстрелы еще по семи направлениям, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»
03:05
Николаевка — Докучаевск: выпущено 20 гранат из АГС;
03:35
Старогнатовка — Новоласпа: 16 мин — калибром 120мм;
03:29
Водяное — Ленинское: 10 гранат — из СПГ;
04:03
Красногоровка — Старомихайловка: 8 снарядов — калибром 122 мм;
04:25
Новотроицкое — Докучаевск: 8 мин — калибром 120 мм;
04:37
Славное — Еленовка: 4 мины — калибром 120 мм;
05:57
Николаевка — Докучаевск: 6 мин — калибром 120 мм;
06:35
Опытное — Спартак: 12 мин — калибром 120 мм;
06:35
Пески — г. Донецк (ДКЗХИ): 8 мин — калибром 120 мм.
Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ ночью обстреляли 3 населенных пункта в регионе: Старомихайловку, Коммунаровку, Петровское.
До этого ВСУ обстреляли ряд других населенных пунктов в ДНР: Октябрь, Докучаевск, Александровку, Сосновское, Спартак, Донецк.
Вечером 19 февраля ВСУ обстреляли н.п. Широкая Балка и город Докучаевск в ДНР.
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны силовиков ВСУ, в т. ч. из тяжелого вооружения.