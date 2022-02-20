Лондон, , 08:18 — REGNUM Крупнейшая война со времён окончания Второй мировой может начаться в Европе из-за эскалации ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 19 февраля в беседе с BBC.

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Британский премьер, сославшись на данные разведки, рассказал о «признаках реализации» Россией плана по вторжению на территорию Украины. Джонсон поделился своими опасениями, что этот план, реализацию которого, по его мнению, проводит Россия, может привести к «к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года».

Джонсон уточнил, что российские войска, якобы, намерены окружить Киев, при этом вторжение на украинскую территорию начнётся, по словам британского премьера, не только с востока, но и с территории Белоруссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о создании правительственного информационного центра, основной целью которого будет борьба с с российской «дезинформацией».

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