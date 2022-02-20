Москва, , 08:11 — REGNUM Лидером по числу продаж на российском рынке подержанных автомобилей среди моделей иностранных марок стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования портала «Авито Авто».

Ford Focus 3 на фоне сборочного завода и склада готовой продукции во Всеволожске Виталий Барсов

На долю Ford Focus в прошлом году пришлось 2,3% от всех продаж подержанных автомобилей в России. Этот показатель оказался рекордным для рынка. Средняя цена на вторичном рынке на эту модель составила 365 тыс. рублей.

Второй по популярности моделью на рынке подержанных авто стала Hyundai Solaris с долей 1,9%. Средняя цена этой модели составила 606 тыс. рублей. Замкнула тройку самых востребованных моделей Kia Rio с долей рынка 1,8% и средней ценой 620 тыс. рублей.

В пятёрку самых популярных моделей вошли также Chevrolet Niva и Renault Logan. Замкнули десятку лидеров вторичного рынка модели Volkswagen Polo, Toyota Camry, Daewoo Nexia, Opel Astra и Skoda Octavia.

Отмечается, что на иностранные модели в 2021 году пришлось 69% от общего объёма продаж на вторичном рынке в России. В сравнении с 2021 годом продажи подержанных иномарок выросли на 5%.

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