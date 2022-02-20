Екатеринбург, 20 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возле помойки обнаружили пакет с якобы расчленённым телом. Об этом пишут СМИ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Помойка

По данным Е1.ru, это произошло в районе дома №15 по улице Рабочих. На место прибыли силовики, которые провели проверку.

Позднее журналистам пояснили в полиции, что останки принадлежат животному. Признаков криминала не усматривается, добавили представители стражей порядка.