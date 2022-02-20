Лондон, , 08:03 — REGNUM Борис Джонсон — премьер-министр Великобритании — в интервью Би-Би-Си допустил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 г.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

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«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 г. с точки зрения масштаба», — утверждает он, отмечая, что есть «достаточно высокая вероятность» якобы «вторжения» войск РФ на Украину ‑ и не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, чтобы якобы «окружить Киев».

Сообщения о «планах РФ по вторжению на Украину» появились в СМИ США осенью 2021 г.

Кремль не раз опровергал планы по вторжению на Украину, обвинял страны Запада в разжигании конфликта и указывал на право войск на передвижения внутри РФ.