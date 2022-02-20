Лондон, 20 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, в интервью Би-би-си допустил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 г.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

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"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 г. с точки зрения масштаба», — утверждает он, отмечая, что есть «достаточно высокая вероятность» якобы «вторжения» войск РФ на Украину — и не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, чтобы якобы «окружить Киев».

Сообщения о «планах РФ по вторжению на Украину» появились в СМИ США осенью 2021 г.

Кремль не раз опровергал планы по вторжению на Украину, обвинял страны Запада в разжигании конфликта и указывал на право войск на передвижения внутри РФ.