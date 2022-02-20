Вашингтон, 20 февраля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Сериал «Удивительная миссис Мейзел» для видеостримингового сервиса Amazon Prime Video продлён на пятый сезон, который станет последним для проекта. Об этом сообщает Yahoo Entertainment.

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Глава Amazon Studios Дженнифер Салке отметила, что этот сыграл большую роль в развитии стримингового сервиса Amazon. Она добавила, что влияние успеха этого сериала будет ощущаться ещё долгое время.

Первый сезон сериала «Удивительная миссис Мейзел» вышел в 2017 году. Этот сериал оказался одним из самых успешных проектов сервиса Amazon Prime Video.

Сериал получил признание критиков, премию «Золотой глобус». Также «Удивительная миссис Мейзел» удостоена 20 статуэток телевизионной премии «Эмми».