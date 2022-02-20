Федеративная Республика Бразилия, , 07:31 — REGNUM Число жертв паводка, вызванного сильными проливными дождями достигло 152 человек в Бразилии. Об этом 19 февраля сообщает телеканал Globo.

В результате мощных ливней в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) погибли 152 человека, из них 27 несовершеннолетних. В списках пропавших без вести числятся 165 человек, из-под завалов удалось извлечь живыми 24 человек.

В поисково-спасательных работах заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтёры. Уточняется, что шансы найти выживших на пятые сутки после разгула стихии составляют не более 7%. Поиски осложнялись сильным туманом и непрекращающимся ливнем.

Власти Петрополиса, где за шесть часов выпало 260 мм осадков, что составляет больше месячной нормы. Экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах Как минимум 80 жилым зданиям был нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 разрушены полностью. Власти города объявили траур и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии жертвами паводка, вызванного проливными дождями, стали 136 человек.

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