Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Ракета-носитель Antares с грузовым кораблём Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс (США, штат Вирджиния) 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Запуск состоялся 19 февраля в 2:40 по времени Восточного побережья США (20:40 мск). Ракета-носитель Antares, первая ступень которой оснащена российскими двигателями РД-181, отработала в штатном режиме.

Планируется, что грузовой корабль прибудет к орбитальной станции 21 февраля. Cygnus доставит на МКС более 3,7 тонны грузов для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции, а также оборудование и материалы для научных исследований.

Корабли Cygnus производятся американской компанией Northrop Grumman. Запуск 19 февраля произведён в рамках 17-й миссии в рамках контракта Northrop Grumman и NASA по доставке грузов на МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля к МКС причалил российский грузовой корабль «Прогресс МС-19».

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