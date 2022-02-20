Вашингтон, 20 февраля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Разработчик назвал дату выхода в магазине AppStore мобильного приложения для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 19 февраля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По данным агентства, один из разработчиков социальной сети Truth Social заявил, что приложение готовится к запуску в магазине приложений AppStore 21 февраля. Создатели приурочили запуск социальной сети к федеральному празднику — Дню президента, который отмечается в США в третий понедельник февраля.

В настоящее время социальная сеть проходит бета-тестирование. Пользователи получают доступ к Truth Social по предварительному заказу. Ранее телеканал Fox Business утверждал, что широкий запуск социальной сети запланирован на конец марта.

Напомним, в последние недели пребывания на посту главы государства Трамп был заблокирован в самых популярных социальных сетях. Он не мог писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это решение руководства соцсетей было связано с попыткой сторонников Трампа предпринять штурм Капитолия, где в тот момент проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Трамп считал результаты выборов сфальсифицированными. Победу на них одержал демократ Джозеф Байден.