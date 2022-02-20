Брюссель, 20 февраля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не давал обещаний не расширяться на восток. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своём интервью в эфире телеканала ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Как пояснил Столтенберг, НАТО принимает совместные решения со странами-членами альянса. Решения о том, что страны НАТО договорились отказаться написанного в вашингтонском договоре, который является основополагающим договором НАТО, как утверждает Столтенберг, нет нигде.

По словам генсека НАТО, страны Европы могут вступать в военный альянс по своему желанию, и это их право закреплено в договоре, а также в других международных документах, определяющих безопасность в Европе. К ним относятся Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.

Напомним, немецкое издание Der Spiegel рассказало о документе от 1991 года, обнаруженном в Британском национальном архиве. Его нашел политолог, профессор Бостонского университета, Джошуа Шифринсон. В документе сказано о встрече представителей МИД США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На этой встрече участники Североатлантического альянса подтвердили неприемлемость вступления в НАТО стран Восточной Европы. Кроме того, представитель США Раймонд Зайц отметил, что военный альянс не должен расширяться на восток ни формально, ни неофициально.