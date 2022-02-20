Донецк, , 05:34 — REGNUM Журналисты CNN и их коллеги из французского агентства Agence France-Presse попали под миномётный обстрел в Донбассе, сопровождая главу МВД Украины Дениса Монастырского. Об этом 19 февраля сообщил американский телеканал CNN.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В сообщении телеканала сказано, что группа журналистов, в том числе из французского агентства Agence France-Presse и американского CNN попали под обстрел на передовой, возле линии соприкосновения в Донбассе. В момент начала миномётного обстрела журналисты сопровождали главу МВД Украины Монастырского.

Журналисты и украинские депутаты, а также глава МВД Украины не пострадали, их немедленно после начала обстрела увели в укрытие. Уточняется, что инцидент произошёл возле населённого пункта Зайцево.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз осудил массированные обстрелы из тяжёлого вооружения по гражданским объектам в Донбассе, но не принял во внимание предупреждения лидеров ДНР и ЛНР о подготовке наступления украинских войск Киевом.

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