Гавана, , 05:13 — REGNUM Пропаганду США, направленную против России, решительно осудил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. Об этом дипломат написал 19 февраля в своём Twitter.

Россия и Куба

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Паррилья решительно отверг «пропагандистскую и коммуникационную истерию», развязанную властями Соединённых Штатов в отношении России и решительно выступил против расширения НАТО в восточном направлении, до российских границ. При этом Россию в своём обращении Паррилья назвал «братской страной».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден 20 февраля соберёт заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, посвящённое ситуации вокруг Украины. При этом отмечается, что помощники лидера США по нацбезопасности подтвердили готовность России «вторгнуться в любой момент» на украинскую территорию.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент США соберёт заседание Совета нацбезопасности по Украине