Москва, 20 февраля, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка отметили пользователи в ряде городов России. Об этом 20 февраля свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбербанк онлайн

Среди общего числа обратившихся с жалобами на работу приложений пользователей, подавляющее большинство (57%) отметили сбои в работе мобильного банкинга, ещё 24% клиентов Сбербанка пожаловались на проблемы при переводе денежных средств, а у 19% пользователей возникли проблемы при входе в приложение.

Активнее других о неполадках в работе онлайн-сервисов Сбербанка сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Калининградской области. По состоянию на 01:58 мск было зафиксировано 722 жалобы на сбои в работе приложений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе сервиса видеоконференций Zoom.