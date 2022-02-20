Донецк, , 04:10 — REGNUM Интенсивные обстрелы слышны уже больше трёх часов подряд на окраинах города Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 февраля сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».

Донецк © ИА REGNUM

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Артиллерийская канонада слышна в центральной, северной и западной частях столицы ДНР. Жители Ворошиловского и Кировского районов города насчитали более двух десятков разрывов тяжёлых боеприпасов. Обстрел города ведётся со стороны украинских войск, предположительно, с применением тяжёлой артиллерии. Это является нарушением режима перемирия, соглашение о котором было подписано летом в 2020 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские боевики обстреляли восемь населённых пунктов, включая город Донецк, на территории ДНР. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, после полуночи, в 00:03 мск 20 февраля по городу Донецку было выпущено 12 мин из миномёта калибром 120 мм.

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