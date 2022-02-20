Брюссель, , 03:19 — REGNUM Массированные обстрелы гражданских объектов в Донбассе осудил Евросоюз, но не поверил предупреждениям лидеров Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) о готовящемся наступлении украинских войск. Об этом 19 февраля сказано в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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В документе сказано, что ЕС осуждает использование тяжёлого вооружения для обстрела объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе. По мнению Евросоюза, это является прямым нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм. Однако в заявлении нигде не упоминается о начавшейся массовой эвакуации мирного населения ДНР и ЛНР на фоне участившихся обстрелов, но уточняется, что Брюссель не доверяет предупреждениям лидеров ЛНР и ДНР о подготовке наступления войск Киева.

Евросоюз «приветствовал» позицию Украины, которую она заняла «перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации». При этом не уточняется, какие именно действия понимаются под провокациями.

«Евросоюз чрезвычайно озабочен, что инсценированные события могут послужить предлогом для военной эскалации», — сказано в документе.

Боррель призвал предоставить полный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса, а Россию — начать «содержательный диалог» по ситуации на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон готов приложить все возможные усилия для недопущения крупного военного конфликта на Украине.

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