Мадрид, , 02:39 — REGNUM 19 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 25-го тура испанской Примеры разгромил «Алавес». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Карим Бензема Антон Зайцев

Забитыми мячами отметились Марко Асенсио (63' Карим Бензема), Винисиус Жуниор (80' Карим Бензема) и Карим Бензема (90+1' пенальти). Желтые карточки получили Лука Модрич и Мамаду Ндиайе.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 87'), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 85'), Каземиро, Вальверде, Модрич (Родриго, 82'), Бензема, Асенсио (Себальос, 82'), Винисиус (Азар, 85').

«Алавес»: Пачеко, Теналья, Дуарте (Химо, 83'), Мязга, Лежен, Ндиайе (Мойя, 83'), Пинья, Риоха (Вальехо, 72'), Эскаланте (Мендес, 72'), Хасон (Понс, 61'), Хоселу.

«Реал», набрав 57 очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» с двадцатью очками остался на предпоследней строчке в зоне вылета.