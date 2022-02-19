Рим, 20 февраля, 2022, 01:37 — ИА Регнум. 19 февраля в Салерно на стадионе «Стадио Аречи» «Салернитана» в матче 26-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграла вничью с «Миланом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Забитыми мячами в составе «россонери» отметились Джуниор Мессиас (5' Тео Эрнандес) и Анте Ребич (77' Оливье Жиру). Два гола хозяев забили Федерико Бонаццоли и Милан Дюрич на 29-й и 72-й минутах соответственно.

Статистика матча («Салернитана"/ «Милан»)

Удары 9/14

Удары в створ 5/5

Владение 39%/61%

Угловые 4/7

Нарушения 13/12

Составы команд:

«Салернитана»: Сепе, Фасио, Раньери, Маццокки, Драгушин, Рибери (Перотти, 69'), Бонаццоли (Муссе, 82'), Радованович (Жозе, 15'), Кулибали, Кастанос (Оби, 69'), Дюрис (Микаэл, 81').

«Милан»: Меньян, Калабрия (Флоренци, 73'), Романьоли, Эрнандес, Томори, Беннасер (Кессье, 46'), Тонали, Диас (Ребич, 61'), Леау, Мессиас (Салемакерс, 73'), Жиру.

«Салернитана», набрав тринадцать очков, осталась на последнем двадцатом месте в турнирной таблице Серии А. «Милан» с 56-ю очками возглавил турнирную таблицу чемпионата.